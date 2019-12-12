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Украинский представитель в ТКГ объяснил исправление текста «нормандского» коммюнике трудностями перевода

12 декабря 2019, 14:09

Украинский представитель в ТКГ объяснил исправление текста «нормандского» коммюнике трудностями перевода

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников назвал «сложностями перевода» исправление Офисом президента текста итогового доккумента саммита в «нормандском формате».

«Надуманная, раздутая история из ничего. <...> Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском», — пояснил Резников эфире hromadske.

Ранее депутат «Слуга народа» Александр Качура также заявил, что правки в текст были внесены, чтобы отобразить более корректный перевод.

Утром 11 декабря стало известно, что на официальном сайте Офиса президента Владимира Зеленского отредактировали текст коммюнике Парижского саммита в «нормандском формате» в части, где идет речь о мерах по имплементации политических положений Минских соглашений.

Так, «правовые аспекты закона об особом порядке местного самоуправления» в ОРДЛО заменили на «все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления» в ОРДЛО.

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