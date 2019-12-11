В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что Офис президента Владимира Зеленского откорректировал текст коммюнике саммита «нормандской четверки» в Париже после его требования.



«Будучи уличенным в фальсификации коммюнике "нормандской четверки" Зеленский принял наши требования и все же вернул текст, опубликованный на сайте Офиса президента к согласованному виду», — приводит слова Пушилина сепаратистский ресурс ДАН.



В 10:11 по киевскому времени (11:11 по Москве) ДАН опубликовал требование Пушилина огласить корректный текст коммюнике.

В этом заявлении глава «ДНР» пригрозил, что не пойдет на обмен пленными и перемирие с Нового года де тех пор, пока Офис президента Украины не опубликует отредактированный текст коммюнике «нормандской четверки».



Однако к моменту выходу этой публикации текст на сайте Офиса президента уже был отредактирован.



Так еще около 10:00 по Киеву журналист «Новостей Донбасса» обратил внимание, что текст там был откорректирован. Он написал об этом коллегам в рабочем чате.

В 10:13 журналист «НД» звонил пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, чтобы получить комментарий об инциденте с редактурой текста. Спикер президента попросила время, чтобы разобраться в ситуации, но позже на звонки не ответила.



Когда именно ОП отредактировал текст, установить пока не удалось.



Вечером ситуацию прокомментировал народный депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Качура. Он заявил, что текст был изменен на более корректный перевод. «Я не думаю, что что-то хотят скрыть, особенно в части изменений в Конституцию», — подчеркнул Качура.