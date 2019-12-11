На сайте офиса Зеленского отредактировали текст итогового документа «нормандской встречи»

На официальном сайте Офиса президента Владимира Зеленского был отредактирован документ, который был принят лидерами Украины, России, Франции и Германии по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже.



Изменения касаются пункта, в котором говорится об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Документ был опубликован в ночь с 9 на 10 декабря, изначально этот пункт был изложен в редакции, которая подразумевала, что стороны заинтересованы в выполнении «всех правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)» ОРДЛО. Первоначальная версия сохранилась в кэше Google.

Позже текст был отредактирован. Теперь речь идет о «всех правовых аспектах особого порядка местного самоуправления (особого статуса)» ОРДЛО, конкретный закон об «особом статусе» больше не упоминается.

Текущая редакция документа на сайте ОП соответствует англоязычной версии коммюнике, которая, в частности, была опубликована на сайте Елисейского дворца.





Также она совпадает с редакцией, опубликованной на сайте Кремля.

«Новости Донбасса» обратились к пресс-секретарю президента Зеленского Юлии Мендель с просьбой прокомментировать изменение текста на сайте ОП. Она попросила время, чтобы разобраться в ситуации, но позже не ответила на звонок и сообщение.

Содержание «особого статуса» для неподконтрольных украинской власти районов Донбасса является одним из предметов спора между Киевом и Москвой.



Украинская сторона согласна, что закон об «особом статусе» ОРДЛО нужно привести в соответствие с «формулой Штайнмайера». Эта формула подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Россия настаивает на том, что этот шаг необходим, но не является достаточным, — «особый статус» должен быть закреплен в Конституции на постоянной основе, против чего возражает Украина. Киев согласен на компромиссы по «особому статусу» Донбасса только в контексте реформы децентрализации.