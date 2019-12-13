В Киеве рассказали, как Москва нарушает Минские соглашение

Российская сторона не выполняет Минские соглашения тем, что подконтрольные ей боевики не освобождают район Дебальцево и Старобешево Донецкой области. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире канала «1+1».



Для наглядности он показал карту линии соприкосновения, которая была установлена Минскими соглашениями в феврале 2015 года.



«По "Минску-2″, тут красным заштриховано, — это должно быть нашей территорией, а она оккупирована. Это в районе Дебальцево, который мы с кровью потеряли, и это территория в районе Старобешево», — подчеркнул он.



Глава МВД добавил, что, согласно «Минску», район у неподконтрольного властям Новоазовска должен быть освобожден от тяжелого вооружения, но этого не произошло.



«Какие вы претензии предъявляете нам, господа россияне, что мы не выполняем [Минские соглашения]? Вы не выполняете в значительно большей мере и в значительно больших пунктах», — подчеркнул Аваков.