Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.



Дугарь запретили покидать место регистрации в Новомосковске Днепропетровской области. Кроме того, суд постановил, что девушка должна сдать все документы для выезда за границу.



Заседание проходило в открытом режиме. На этом настаивала как сама подозреваемая. Прокуроры предлагали сделать заседание закрытым, однако судья отклонил их ходатайство.



Защита просила полностью отказать в прошении о мере пресечения в виде домашнего ареста, так как, по их мнению, оно не обосновано. В частности, они заявили, что фотография Дугарь, которая находится в материалах дела, была якобы сделана в период, когда подозреваемая находилась за границей.



Накануне народный депутат от фракция «Европейская солидарность», участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки. Зинкевич также опубликовала в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство Шеремета.

В четверг МВД провело брифинг, на котором было объявлено, что в причастности к подрыву автомобиля журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года подозреваются пятеро человек — военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Организатором убийства Шеремета следствие считает Антоненко. Сам он вину отрицает. Заказчики убийства названы не были.