Журналиста российского канала НТВ не пустили в Украину

Корреспондент российского телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали во въезде в Украину. Об этом Савин рассказал на видео, снятом в аэропорту «Борисполь», которое опубликовало НТВ.



«Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в полдесятого по московскому времени. Далее штатная процедура прохождения контроля, сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать», — сказал Савин.



Он отметил, что сначала они отдали документы, затем их пригласили к ответственному лицу. «Вот такое было вручено решение: отказ в разрешении пересечения государственной границы на въезд на Украину. Причина официальная — не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», — пояснил корреспондент.



Савин также сообщил, что его вместе со съемочной группой отправят назад в Россию за счет авиакомпании, который они прилетели.



Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил, что Савину отказали во въезде. «В ходе контроля, в частности, также было установлено, что он незаконно посещал временно оккупированную территорию в Донецкой области», — отметил он в комментарии «Украинской правде».

Ранее в Киев перелетела съемочная группа российского телеканала «Звезда». В Госпогранслужбе Украины заявили, что во время прохождения паспортного контроля россияне не указали, что являются журналистами. Также не было установлено, что они посещали оккупированные территории.