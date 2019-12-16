Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котром были показаны трое пленных украинских военных, которые находятся в плену группировки «ДНР» в донецкой колонии.



В частности, был показан Богдан Пантюшенко — командир танка, котрый подбили под Донецком. Он находится в плену с января 2015 года.

Имя двух других мужчин в сюжете не назвали. Hromadske отмечает, что это Александр Кориньков и Сергей Глондар.



Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько — получили ранения, других — взяли в плен.

Отмечается, что всего таких пленных на подконтрольной «ДНР» территории несколько десятков. «Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится», — говорится в репортаже.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) 9 в Париже декабря договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых лиц до Нового года.



Президент Владимир Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца вернутся домой в рамках обмена.



В группировке «ДНР заявили, что готовы на обмен удерживаемыми лицами по формуле «88 на 53».



Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена пленных в свете решений «нормандской четверки».