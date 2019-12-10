Лутковская: Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать в Минске

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи «нормандской четверки» в Париже. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская, передает «Интерфакс-Украина».



«Будет обычное заседание, во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от «норманди», — сказала Лутковская



Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти речь, она отметила: «По количеству точно не скажу, потому что 18-го числа будет решение».

Ранее в группировке «ДНР заявили, что готовы на обмен удерживаемыми лицами по формуле «88 на 53».



Как сообщалось, лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились в Париже в понедельник о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года. При этом президент Украины Владимир Зеленский выразил журналистам надежду, что до конца года 72 украинца в рамках обмена удерживаемыми лицами вернутся домой.