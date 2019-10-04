«ДНР» на 18 лет посадила в тюрьму украинского танкиста

Так называемый суд при группировке «ДНР» «приговорил» военнослужащего Вооруженных сил Украины Богдана Пантюшенко к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила «генпрокуратура ДНР».



Пантюшенко обвинили в подрыве моста на дороге Донецк — Авдеевка.



Отмечается, что «приговор» вступил в силу.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным «Броня» Богдан Пантюшенко находится в плену боевиков «ДНР» с 18 января 2015 года. Он попал в плен во время операции у села Спартак, которое находится в районе Донецкого аэропорта.



По словам жены танкиста, перед обменом в декабре 2017 года имя Богдана Пантюшенко было вычеркнуто из списка «той стороной без объяснения причин». Позже «ДНР» снова отказалась обменять Пантюшенко.