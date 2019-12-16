Третий корреспондент российского телеканала попытался и не смог попасть в Украину

Третьему по счету корреспонденту российского телеканала НТВ было отказано во въезде в Украину. Об этом сообщил телеканал. В страну не пустили Алексея Чеботарева.



Спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил «Новостям Донбасса», что Чеботареву было отказано во въезде. Он отметил, что россиянин прилетел в аэропорт «Киев» из Минска, а на паспортном контроле не смог подтвердить цель поездки.



«Он не подтвердил цель поездки. К тому же это СМИ есть в санкционном списке Совета по вопросам национальной безопасности и обороны», - сказал Демченко.



Ранее был запрещен въезд журналистам Александре Тонких и Сергею Савину.