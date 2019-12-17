«Батькивщина» заблокировала президиум Верховной Рады. Объявлен перерыв до 16:00

Фракция «Батькивщина» заблокировала президиум Верховной Рады, протестуя против принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. Трансляцию ведет телеканал «НАШ».



Таким образом, утреннее пленарное заседание парламента после перерыва не смогло продолжиться в 13:00.



Разговаривать с депутатами «Батькивщины» пришел спикер парламента Дмитрий Разумков.



Обновлено. В 13:30 Разумков объявил о внеочередном заседании аграрного комитета при участии глав фракций и парламента. В связи с этим спикер на полчаса раньше закрыл утреннее заседание Рады.

Утром, 17 декабря 2019 года под Верховной Радой Украины начался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.



Митинг организовали ряд партий, среди которых «Батькивщина», «Свобода», «Аграрная партия» и «Национальный корпус». Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие 1,5-2 тысячи человек.



Около полудня произошло столкновение протестующих с полицией.