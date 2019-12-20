СМИ узнали, что часть участников обмена отказываются возвращаться в Донецк и Луганск

Несколько десятков человек, которых украинская сторона готовилась передать группировкам «ДНР» и «ЛНР», по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Это создало дополнительные сложности для проведения обмена. Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.



По словам одного из них, около сорока человек из числа тех, кого Киев готовился передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться на подконтрольные «ДНР» и «ЛНР» территории. Собеседник газеты не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.



Второй источник «Коммерсанта», близкий к одной из самопровозглашенных «республик» Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число. «Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была [юридическая] очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться совей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено», — сказал он.



По информации «издания», изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили «Л-ДНР», осуществили представители Международного красного креста. Однако группировки выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.



«У нас есть доверие к Тони Фришу. Он, как арбитр, который подтвердит, что отказник принимал решение о выходе из обмена сам, нас устраивает», — пояснил «Коммерсанту» информированный собеседник в одной из самопровозглашенных «республик».



Как сообщил один из собеседников газеты, Фриш сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

На заседании ТКГ 18 декабря в Минске не удалось договориться о проведении обмена до конца года. Представители Луганска и Киева обвинили в этом друг друга. «Л-ДНР» настаивают, что украинская сторона должна процессуально «очистить» участников обмена (закрыть уголовные производства), чтобы они не находились в розыске в Украине. Киев на такое условие не согласен.



Теперь проведение обмена хотят согласовать на заседании в режиме видеосвязи, но «Л-ДНР» и украинская сторона пока не договорились о дате проведения такого заседания.