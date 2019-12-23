В России отрицают подписание договоров на прямые поставки газа в Украину

У России нет прямых контрактов с украинскими компаниями на поставку газа в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».



Российский вице-премьер отметил, что «сегодня на Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ».



«Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола», — заявил Козак.



«Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы [связанные с транзитом] будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы», — добавил он.

Ранее «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник сообщил, что ряд украинских компаний уже заключил прямые контракты с «Газпромом» на поставку газа с 1 января 2020 года. Это стало возможным из-за перехода на европейские правила транзита.



В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.



Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.