Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Госбюро расследований возглавит приближенная к Зеленскому «слуга народа»

25 декабря 2019, 18:24

СМИ: Госбюро расследований возглавит приближенная к Зеленскому «слуга народа»

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Венедиктова вскоре будет назначена временным и.о директора Государственного Бюро расследований (ГБР) вместо Романа Трубы. Об этом пишет «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ирина Венедиктова присоединилась к Зе-команде еще до выборов президента. В политических кругах ее связывают с Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского», — пишет издание.

О том, что Венедиктова является основным кандидатом на место главы ГБР также сообщает главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Он отмечает, что нардеп является доктором наук в области права, работала советником в ряде крупных юридических компаний, является арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины, заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове. Является членом научно-консультативного совета при Верховном суде.

При этом Венедиктова не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом, отмечает Бутусов.

«Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой — Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции», — пишет журналист.

По его информации, отец Венедиктовой — Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Венедиктова прошла в Раду под номером 3 в списке «Слуги народа».

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ведомства. С момента вступления закона в силу директор ГБР Роман Труба и его заместители автоматически уволены.

Согласно закону, Зеленский в течение 5 дней должен назначить и.о. директора ГБР.

Прокуроры, расследовавшие дела Майдана перейдут в ГБР без обязательного проведения конкурса.

В то же время, по информации СМИ, Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий президента назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и ГБР. 

Бывший директор ГБР Роман Труба раскритиковал закон о перезагрузке Госбюро, в частности, из-за приобретения Кабинетом министров полномочий по надзору за ведомством.

Трубу проверяют на причастность к получению сотрудниками ведомства 150 тысячи долларов взятки за закрытие в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. По информации следствия, половину суммы получил бывший начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина. По его месту работы и жительства НАБУ провело обыски.

ТЕГИ

Прочее
ГБР

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
В Макеевке снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы шахты
17:04
В Донецке рассказали о режиме работы кафе в новогодние праздники
16:56
«ДНР»: Житель Горловки ранен в результате обстрела
15:52
В «ДНР» признали, что Минские соглашения не предусматривают ее признание «государством»
14:10
«ДНР» не хочет говорить с Киевом о децентрализации без учета «особого статуса»
09:20
Боевики ограничивают свободу передвижения миссии ОБСЕ
09:11
Пункт пропуска «ДНР» у Горловки не будет работать 29 декабря
21:31
ОБСЕ: В селах на линии соприкосновения — нехватка питьевой воды
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:00
«ЛНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
14:25
В «ДНР» недовольны, что экс-беркутовцев не хотят выдавать в рамках обмена
08:49
В «ДНР» пересмотрят режим работы транспорта и кафе на период отмены комендантского часа
21:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:29
ТКГ по Донбассу согласовала проведение обмена пленными до Нового года
10:16
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
все новости
20:45
Министр экономики назвал «Артемсоль» «большим проблемным предприятием»
20:01
Подозреваемая в деле Шеремета подала в суд на Авакова
18:24
СМИ: Госбюро расследований возглавит приближенная к Зеленскому «слуга народа»
18:03
Адвокат: Суд в РФ признал незаконными взыскания по заключенному украинцу Шумкову
17:10
В Макеевке снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы шахты
17:04
В Донецке рассказали о режиме работы кафе в новогодние праздники
16:56
«ДНР»: Житель Горловки ранен в результате обстрела
16:24
Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России
16:21
ГБР обнаружила схему вымогательства «откатов» чиновниками «Артемсоли» и СБУ
15:52
В «ДНР» признали, что Минские соглашения не предусматривают ее признание «государством»
15:32
Эстония осудила запуск ж/д сообщения по мосту между РФ и Крымом
14:57
Папа римский на Рождество пожелал мира Украине
14:10
«ДНР» не хочет говорить с Киевом о децентрализации без учета «особого статуса»
13:56
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту
13:17
В Украине в 2020 в два этапа повысят тариф на транспортировку газа
все новости
ВИДЕО
Горевший интернат на Луганщине два года назад оштрафовали на 34 гривны
25 декабря, 11:28
Что происходит в Золотом спустя два месяца после разведения ►
23 декабря, 09:59
Как на Луганщине после децентрализации появилась амбулатория за 13 млн гривен ►
22 декабря, 12:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция