Украина вернула из плена 76 граждан

Марина Чуйкова. Источник: ОП

Украинская сторона и группировки «ДНР/ЛНР» завершили процесс обмена удерживаемыми лицами. Киеву удалось вернуть 76 граждан, среди них — 12 военнослужащих.



«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украины территории», — сообщили в Офисе президента.



В Службе безопасности подтвердили число освобожденных.



Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала имена 12-ти освобожденных военнослужащих: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Доланов, Александр Геймур.