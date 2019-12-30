На неподконтрольный Донбасс не захотели возвращаться 17 человек

17 человек, которые были заявлены в списках на обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и группировками «ДНР» и «ЛНР» со стороны последних, отказались переезжать на неподконтрольную территорию. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская в аэропорту «Борисполь» в воскресенье вечером.



«У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене... Да, они конечно, продолжают отбывать наказание», — сказала она на брифинге.



Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что таким образом в настоящее время в Украине в заключении остаются около 50 человек.



«Да, некоторые из них они были в этом согласованном списке, некоторые из них освобождаются уже, мне кажется, в феврале, а некоторые из них — в марте, они хотят быть в Украине, их срок уже закончился, некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор.... То есть, около 50 людей останутся за решеткой», — сказал Зеленский.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщала, что 22 человека отказались участвовать в обмене удерживаемыми лицами и возвращаться на подконтрольную боевикам территорию.

Представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева в комментарии «Интерфаксу» заявила, что девять человек отказались вернуться на подконтрольную «ЛНР» территорию.



29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» / «ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.



В рамках обмена украинская сторона передала пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.