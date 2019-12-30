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Шесть человек отказались ехать на подконтрольную Украине территорию в рамках обмена

30 декабря 2019, 09:22

Шесть человек отказались ехать на подконтрольную Украине территорию в рамках обмена

Во время обмена удерживаемыми лицами на подконтрольную Украине территорию вернулось 76 человек, еще шестеро отказались ехать и остались в Донецке и Луганске. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в аэропорту «Борисполь» в воскресенье вечером.

По словам Зеленского, шесть человек захотели остаться в ОРДЛО, потому что там их семьи. «Если они захотят приехать сюда, все, что для них важно, мы обязательно предложим», — добавил он.

Среди таких отказавшихся были Ольга Терлецкая и Марина Волкова, передает сепаратистский ресурс ДАН.

Терлецкая рассказал, что они были задержаны «ДНР», когда ехали с подконтрольной Украине территории в Донецк. «И уже на подъезде к ДНР к нам в машину попросилась семейная пара, которая якобы приехали из Днепропетровска, как потом выяснилось это были шпионы, которые работали на СБУ» , — утверждает она.

Терлецка добавила, что спустя три месяца они были вызваны на допрос в силовиков «ДНР», где были обвинены в шпионаже. «Почти 16 месяцев мы находились под стражей», — подчеркнула Волкова.

Как сообщалось, в ОРДЛО отказались ехать 17 участников обмена.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.

По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев.

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