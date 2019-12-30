В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев, заявили в Киеве

В плену группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе остаются около 300 украинцев. Об этом представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила во время пресс-конференции в аэропорту «Борисполь», передает «Укринформ».



«У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи [для удерживаемых] И выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов/ <...> Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры», — сказала она.



По ее словам, из 300 человек, которые остаются в заключении боевиков, по меньшей мере 100 человек «подтверждены» и у них есть документы. Еще около 200 удерживаются «без документов».



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России осталось «немало» украинцев и власть работает над их возвращением.



Вернувшиеся из плена в воскресенье также рассказали журналистам, что в тюрьмах «Л-ДНР» остались пленные.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.