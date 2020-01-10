Зеленский: Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но и не подтверждена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины», который разбился 8 января после вылета из Тегерана, не исключается, но на данный момент не подтверждена.



«Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — написал Зеленский в Facebook.



Президент сообщил, что сегодня у него состоится разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео.



Зеленский добавил, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета МАУ продолжает работу и украинские специалисты вовлечены в этот процесс. «Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», — указал он.



Президент подчеркнул, что цель Украины — установить бесспорную истину. «Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», — заявил он.

Самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был сбит иранскими военными.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит Ираном.



Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.