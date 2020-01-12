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Дело о крушении самолета МАУ переквалифицировано на «умышленное убийство»

12 января 2020, 10:28

Дело о крушении самолета МАУ переквалифицировано на «умышленное убийство»

Уголовное производство по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 в Иране переквалифицировано на статью «умышленное убийство» после того, как выяснилось, что самолет случайно сбили иранские военные. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведет Главное управление СБУ.

Пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли. 

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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