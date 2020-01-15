Посольства Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

Посольство Германии в Украине считает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти не укрепляет права громад.



«Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права громад! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!» — сказано в сообщении посольства в Twitter.



Обновлено. Также свое беспокойство высказало посольство Канады в Украине. В сообщении посольства подчеркивается, что законопроект о децентрализации «ограничивает демократические процессы». Канадское дипломатическое представительство призвало «к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений» и согласованию документа с принципами Европейской хартии местного самоуправления.



Кроме того, к обсуждению законопроекта с обществом призвало посольство Швеции.



Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского № 2598 об изменениях в Конституцию в части децентрадизации власти.

Законопроект № 2598 предусматривает изменение территориальной организацию власти и усиления местного самоуправления. Предполагается появление громад и округов помимо областей. Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей. Вопросы местного значения также решает громада путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружной, областной совет, их исполкомы.



Для надзора за соблюдением Конституции и законов Украины предлагается ввести институт префектов, которых будет назначать президент по представлению Кабинета министров.



В законопроекте № 2598 отсутствует понятие «особого статуса» Донбасса. При этом предлагается разрешить Верховной Раде менять статус административно-территориальных единиц.