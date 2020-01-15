Каждой области по «особому статусу»? Стоит ли Украине бояться децентрализации от Зеленского

Реформа децентрализации в Украине проходит «ударными» темпами, утверждают чиновники и политики. В стране постепенно создаются объединенные территориальные громады, которые теперь учатся распоряжаться деньгами самостоятельно без оглядки на Киев. Но реформа не завершится до тех пор, пока в Конституцию не будут внесены ключевые «децентрализационные» изменения. Они коснутся не только административно-территориального устройства страны, а изменят обычаи местных органов самоуправления, судов и, конечно, затронут полномочия главы государства.

Сначала это попытался сделать президент Петр Порошенко. Инициатива привела к массовым беспорядкам под Радой 31 августа 2015 года во время внеочередного заседания парламента. В тот день были выпущены дымовые шашки и боевая граната. Пострадали около 150 человек, четверо нацгвардейцев вскоре скончались от ранений. Тогда националисты посчитали, что правки в Конституции обеспечат «особый статус» Донбасса и вывели людей под здание парламента. Результат - дальше первого чтения в Раде «децентрализационные» изменения Конституции по версии Порошенко не прошли.

Проект закона № 2598 – это уже попытка президента Владимира Зеленского. В его инициативе нет прямых упоминаний о статусе для Донбасса. Сейчас законопроект со статусом «неотложный» после ряда правок рассматривают в профильных комитетах Верховной Рады. У него есть серьезная оппозиция – представители разных политических сил и отдельных аналитических центров продолжают высказываться «за» и «против».

Оппозиционные политические партии упрекают команду президента за то, что изменения в Конституцию предложены как результат переговоров Украины с Россией на полях «нормандии».

«Мы хотим услышать конкретный ответ на вопрос: стал ли проект Конституции реакцией на договоренности в Париже. Потому что этот вопрос не может не возникать. Слишком внезапно они (изменения в Конституцию, - ред.) появились после Парижского саммита. Мы уже услышали реакцию МИД Российской Федерации по поводу этого, хотя мне непонятно, почему РФ в принципе должна комментировать изменения в Конституцию Украины. Но, конечно, это все те вещи, на которые необходимо получить ответ. И мы его пока не слышим», - рассуждает народная депутатка Инна Совсун («Голос»).

Эксперты указывают, что Офису президента стоило быть более открытым к обсуждению проекта, который будет диктовать реформы Украине в ближайшие 10, а то и 20 лет.

«Президент и власть сделали подготовку и внесение законопроекта абсолютно кулуарно, чем нанесли огромный вред самому процессу», - высказался Глава центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Споры ведутся о полномочиях префектов, о сроках, на которые будут избирать глав областных советов, о том, как правильно называть – «округ» или «повет» и так далее. Главной опасностью, по мнению большинства экспертов, стала норма об «особом статусе» для любой области Украины. Проект Владимира Зеленского в отличие от инициативы своего предшественника не упоминает об особом порядке самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но, как утверждают оппоненты, норма о том, что Рада может менять или предоставлять дополнительный статус любому украинскому городу или области – спрятан между строк.

«Мы говорим о децентрализации в условиях войны. В условиях, когда мы имеем монобольшинство, которое пытается построить авторитарную систему управления. При этом идут плотные, и не до конца понятные переговоры со страной-агрессором. Мы это видим на примере газовых переговоров, которые происходят сейчас, переговоров в нормандском формате, где фактически записываются в меморандум те вещи, которые еще недавно мы для себя считали недопустимыми - особый статус оккупированных территорий на постоянной основе. Все было. Минские договоренности были, но их реализация была пошаговая, поэтапная, а стала горизонтальной, и не агрессор должен первым выполнять то, что там написано, а мы. Нормандский формат был. Особый статус был, но не на постоянной основе», - высказался народный депутат Николай Княжицкий («Европейская солидарность»).

Вице-премьер-министр Украины, экс-министр регионального развития (2014 - 2019 гг.) Геннадий Зубко видит опасность в том, что Верховная Рада 226 голосами (или в будущем после уменьшения численности парламента - 151 голосом) может определить любое количество областей и их пределы.

При этом бывший министр не отрицает, что многие идеи сегодняшнего законопроекта совпадают с изменениями в Конституцию, которые предлагала команда Петра Порошенко. Например, предыдущая власть тоже хотела убрать перечень областей Украины из Конституции.

«Но мы не предоставляли Верховной Раде права изменять границы областей, как это предлагается сейчас. Действительно, области были сформированы еще в советское время, но, с другой стороны, у нас есть устойчивое региональное развитие, есть перечень областей, которые могут функционировать, развиваться. А теперь Верховная Рада в 226 голосов может определить любое количество областей и их пределы», - рассуждает Зубко.

Авторы законопроекта, в свою очередь, говорят, что никаких предпосылок к федерализации страны в документе нет.

«Ни о каком специальном статусе, особом статусе речь не идет. Речь идет об общем статусе всех административно-территориальных единиц и о двух специальных статусах Киева и Севастополя. То есть особенности правового статуса будут учтены только относительно этих двух городов», - заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат («Слуга народа») Федор Вениславский.

В изменениях к Конституции действительно нет словосочетания «особый статус». Первоначальная версия законопроекта подразумевала, что законами Украины может быть определен «статус столицы Украины и специальный статус других городов». Теперь в проекте закона такого термина нет. Теперь исключительно законами Украины определяется «статус административно-территориальных единиц», например, Рада может принять перечень громад, определить округ или область.

Игорь Колиушко тоже не считает, что эта норма может привести Украину к федерализации страны. Он отмечает, что особый статус для того или иного региона Украины сегодня можно установить без грядущих изменений в Конституции.

«Так уже было, например, с введением военно-гражданских администраций в двух областях Украины (Донецкой и Луганской, - ред.)», - отметил Колиушко и добавил, что согласно Конституции, Украинское государство – унитарно, то есть его территория – единая.

К тому же, по словам эксперта, если из Конституции Украины убрать норму о том, что изменения территориального устройства страны определяется исключительно законами, это приведет к тому, что органы местного самоуправления самостоятельно смогут изменять статус районов и городов.

Директор Института развития территорий Юрий Ганущак наоборот считает, что именно сегодняшняя Конституция позволяет Донбассу законно иметь особый статус.

«Как правило, упоминание в Конституции территориальных образований указывает на их обособленность, субъектность. Может быть принят закон об отдельном статусе каждой отдельной области. Изъятие их (областей, - ред.) из Конституции как раз нивелирует повод для сепаратизма», - убежден Ганущак.

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Что ждет Украину после реформы. Главные перемены

В Конституции больше не будет перечня областей Украины.

В Украине появятся громады, округа, области. Что будет с поселками, селами и городами пока неясно. Изначально законопроект предлагал, чтобы громады становились юридическим лицами, но эту норму отклонили.

Срок полномочий органов местного самоуправления – 5 лет. Главы областных советов будут избираться депутатами, а не назначаться по принципу ротации, как это было предложено президентом изначально. Верховная Рада может досрочно прекратить полномочия глав громад и местных советов. То же самое может сделать и президент, но временно, назначив при этом уполномоченных.

Префекты – представители центральной власти в округах и областях, которых избирают на три года. Префект должен подчиняться президенту, который назначает его по представлению Кабинета министров Украины.

Спустя две недели после опубликования законопроект № 2598 уже испытал на себе первую волну правок. Пока мало кто в правительстве и Раде стопроцентно уверен, что проект выживет, потому что в столь важный для страны документ нужно внести максимум ясности. После правок в кабинетах парламента его изучит Конституционный суд, а затем - два этапа голосования с итоговым большинством «за» - нужны 300 голосов от парламентариев.