Изменения Зеленского в Конституции разрешат Раде менять статус территорий

В проекте закона № 2598 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации предлагается Верховной Раде разрешить менять административно-территориальное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц.



Согласно тексту законопроекта, в Конституции предлагается изменить пункт 16 статьи 92, который сейчас разрешает менять законами Украины только статус столицы и специальный статус других городов.



Зеленский предлагает изложить пункт 16 этой статьи Конституции в такой редакции: «административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц; правовой статус города Киева как столицы Украины».



Таким образом, у парламента появится возможность вносить такие изменения, не меняя Конституцию, что требовало бы 300 голосов народных депутатов. В случае принятия президентского законопроекта, Рада сможет делать это с помощью принятия соответствующих законов, для чего достаточно 226 голосов.

В пятницу, 13 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона № 2598. Сегодня на сайте парламента появился текст этого законопроекта.