«Слуга народа»: В законопроекте Зеленского нет «страшилок» об «особом статусе» Донбасса

В проекте закона № 2598 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации нет упоминаний «особого статуса» Донбасса. Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко во время заседания согласительного совета глав фракции и комитетов.



Он напомнил, что информация о законопроекте появилась на сайте Рады еще в пятницу, а сам текст законопроекта был обнародован сегодня.



«Думаю, наш аппарат будет исправлять эту ситуацию. Но все выходные происходила попытка нагнать "зраду" в соцсетях, что якобы там есть особый статус. Мол, он там в каждой статье — и вдоль, и поперек. И [народная] милиция и все страшилки [есть], которые возникали вокруг этих вопросов. Сейчас текст есть, и там никаких упоминаний про особый статус не то что Донбасса, но и даже Киева нет», — сказал он.



Депутат указал, что законопроект касается завершения реформы децентрализации. Корниенко допустил, что Рада сможет на этой неделе отправить законопроект на рассмотрение Конституционного суда.



Отметим, что в тексте законопроекта действительно не упоминается особый порядок местного самоуправления (особый статус) в Донецких и Луганских областях.