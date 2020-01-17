Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский требует от правоохранителей установить, кто записал разговор Гончарука

17 января 2020, 14:07

Зеленский требует от правоохранителей установить, кто записал разговор Гончарука

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, членов правительства и представителей Национального банка Украины.

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления госохраны, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Президент добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

Также Зеленский потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. «Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», — отмечается в сообщении.

15 января в сети были опубликованы записи, на которых голос, похожий на премьер-министр Алексея Гончарука, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Сегодня утром Гончарук направил заявление о своей отставке президенту Владимиру Зеленскому. В Офисе президента сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление. При этом, согласно Конституции, заявление об отставке премьер должен направлять Верховной Раде. 

Гончарук заявил, что передал Зеленскому свое заявление об отставке на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

По словам премьера, он написал заявление с целью нивелирования каких-либо спекуляций на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к президенту.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Алексей Гончарук

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:34
В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен
12:46
В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля
10:14
ОБСЕ: Свобода передвижения миссия остается ограниченной на юге Донетчины
22:55
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:19
В «ДНР» рассказали о 9 вариантах для разведения войск на Донбассе
15:20
«ДНР» хочет построить новые мусорные полигоны. Старые уже опасны
09:38
Боевики стреляли из зенитной установки возле участка разведения в Золотом
23:21
На Луганщине ребенок пострадал от боеприпаса, который нашел на полигоне
18:00
На заправках «ДНР» могут вырасти цены на топливо
17:37
71-летний «депутат ДНР» лишился «мандата»
18:17
 «ДНР» будет исследовать толчки в Макеевке сейсмической аппаратурой
09:35
В Донецке горела машина скорой помощи
08:03
В Макеевке горел офис газовой службы
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
все новости
19:12
Боевики стреляли из запрещенного оружия, без потерь
18:14
Лавров считает, что избрание Зеленского не принесло прогресса в вопросах Донбасса
17:34
В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен
17:00
Берлин рассказал, когда Меркель говорит по-русски на переговорах
17:00
Украина опротестовала в международной организации усиление РФ навигации в Азовском море
16:45
В Офисе генпрокурора рассказали, сколько военных погибло на Донбассе за год
16:11
Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию
15:37
Троих депутатов на Донбассе подозревают в преступлениях против нацбезопасности
14:31
Суд арестовал 247 млн гривен окружения Януковича в «Международном инвестиционном банке»
14:28
«Жду, что Россия оставит нас в покое». Пристайко сказал, на какой прогресс рассчитывает
14:10
Жителя Харькова подозревают в сборе данных об инфраструктуре региона для «ЛНР»
14:07
Зеленский требует от правоохранителей установить, кто записал разговор Гончарука
13:20
Рада уволила Яременко с поста главы комитета по внешней политике
12:46
В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля
12:43
Пристайко не смог рассказать депутатам, зачем Зеленский ездил в Оман
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция