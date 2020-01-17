Зеленский требует от правоохранителей установить, кто записал разговор Гончарука

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, членов правительства и представителей Национального банка Украины.



Об этом Зеленский сказал на встрече с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления госохраны, передает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.



Президент добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.



Также Зеленский потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. «Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», — отмечается в сообщении.

15 января в сети были опубликованы записи, на которых голос, похожий на премьер-министр Алексея Гончарука, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».



Сегодня утром Гончарук направил заявление о своей отставке президенту Владимиру Зеленскому. В Офисе президента сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление. При этом, согласно Конституции, заявление об отставке премьер должен направлять Верховной Раде.



Гончарук заявил, что передал Зеленскому свое заявление об отставке на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.



По словам премьера, он написал заявление с целью нивелирования каких-либо спекуляций на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к президенту.