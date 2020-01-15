«У Зеленского примитивное понимание экономики». В сети опубликовали якобы прослушку совещания Гончарука

В сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.



На записи слышно, как голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



Затем в сети была опубликована вторая запись якобы с премьер-министром, где говорится о проседании экономического роста.



«Вот у нас сейчас в 4 квартале просядет экономический рост. Вот он будет 4 и 4, а сейчас будет по некоторым оценкам 2... И "ухандохали экономику" реформаторы эти, как сказать соросята. Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4 и 6. Пришли соросята — экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», — говорится на записи.



Пресс-служба Кабинета министров Украины заявляет, что информация о заявлении об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности. Там добавили, что не располагают информацией о подлинности аудиозаписи.



Заместительница руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, в свою очередь, опровергает свое участие в совещании.



Журналистка Соня Кошкина предполагает, что на записи голос не Ковалив, а Александры Бетлий — соратницы министра финансов Маркаровой.



Запись могла быть сделана 16 декабря. Как сообщал Нацбанк, в тот день состоялась встреча в формате «на кофе» между членами правительства и руководством финансового регулятора, на которой обсуждалось «укрепление курса гривни и его влияние на инфляцию и экономический рост».

Фото: Національний банк України / Facebook

По данным «Украинской правды», эта запись обсуждалась на заседании фракции «Слуга народа» 15 января и ряд депутатов возмутился из-за, по их мнению, оскорбления Зеленского.



Некоторые парламентарии, в частности Александр Дубинский, который связан с олигархом Игорем Коломойским, призывали коллег объявить недоверие Гончаруку. Однако, по словам источников издания, большая часть фракции «не готова не открытую конфронтацию» с премьером.



Сам Дубинский написал в Facebook, что Гончарук должен написать заявление об отставке, а вместе с ним это должны сделать Рожкова, Маркарова, глава Нацбанка Яков Смолий и министр экономики Тимофей Милованов. Отметим, что эти представители Кабмина неоднократно критиковались Коломойским.