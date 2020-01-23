Зеленский не пойдет на форум в Израиле, где выступит Путин

Президент Владимир Зеленский передаст места украинской делегации на Всемирном форуме Холокоста в Иерусалиме выходцам из Украины, чтобы на мероприятии могли присутствовать люди, которые пережили эту трагедию.



«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченному количеству мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно», — написал Зеленский в Facebook.



По словам президента, это никак не отменяет почтение памяти жертв Холокоста делегацией Украины. Украинская сторона примет участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента Израиля.



Сегодня на форуме памяти Холокоста запланировано выступление президента России Владимира Путина. Таким образом, украинская официальная делегация не будет присутствовать на выступлении российского лидера.



Ранее Зеленского критиковали представители украинской оппозиции за то, что он поехал на форум, где выступит Путин.



При этом Зеленский говорил, что во время визита в Израиль рассчитывает встретиться с президентом России, чтобы обсудить дальнейший обмен удерживаемыми лицами. Такая встреча с Путиным может состояться «на полях» форума.