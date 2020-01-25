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В штабе ООС назвали предлагаемые участки разведения сил на Донбассе

25 января 2020, 09:23

В штабе ООС назвали предлагаемые участки разведения сил на Донбассе

Украинская сторона в Трехстороннем контактной группе в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заместителя командующего Операции объединенных сил Богдана Бондаря.

«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской — это возможность, в дальнейшем, восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов», — рассказал Бондарь.

По словам военного, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое после этого процесса может оказаться в так называемой «серой зоне», нет.

«Все это будет происходить или в дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», — отметил руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы.

Ранее «Громадське», со ссылкой на свои источники, сообщало о четырех участках нового этапа разведения войск, на которых настаивает Украина. Речь шла о КПВВ Гнутово, Новоселовке Второй, района вблизи Авдеевки и железнодорожного моста в Станице Луганской.

16 января пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона на заседании в Минске высказалась за проведение повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения миссией ОБСЕ и предложила провести разведение сил и средств на дополнительных трех участках.

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