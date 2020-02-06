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Рада начинает рассмотрение законопроекта о рынке земли. Депутатов ждут 4 тысячи поправок

06 февраля 2020, 10:09

Рада начинает рассмотрение законопроекта о рынке земли. Депутатов ждут 4 тысячи поправок

Верховная Рада на сегодняшнем заседании начнет рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли сельхозназначения. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Его общение с журналистами транслировал телеканал «Прямой».

По словам Арахамии, депутаты будут следовать регламенту и рассмотрят все 4 тысячи поправок к законопроекту. Однако он признался, что не знает, сколько времени займет его рассмотрение.

«Никто не знает, как пойдет этот процесс. Мы в него заходим, а дальше будем двигаться органическим путем», — сказад глава провластной фракции. По словам Арахамии, его коллеги по фракции готовы работать до ночи, однако добавил, что сегодня парламент точно не успеет рассмотреть все поправки.

Также он рассказал, что на заседании фракции провели сигнальное голосование и у «Слуги народа» больше 226 голосов поддержки документа.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об открытии рынка земли, который, как предполагается, с 1 октября 2020 года отменит запрет на продажу земель сельхозназначения.

К рассмотрению законопроекта во втором чтении были направлены 4,5 тысяч правок. Категорически против открытия рынка земли выступают парламентские фракции «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Также против выступают националистические партии, сторонники которых участвовали в протестах под Верховной Радой.

17 декабря такой митинг перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан.

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