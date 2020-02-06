«ДНР» объявила режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды

Группировка «ДНР» объявила режим чрезвычайной ситуации на подконтрольной боевикам территории из-за сильного снегопада. Об этом сообщает «МЧС ДНР».



По состоянию на 12:00 затруднено движение транспорта на участках автомобильных дорог общего пользования в Старобешевском, Амвросиевском и Шахтерском районах.



Отмечается, что привлечено 24 единицы техники и 86 человек личного состава.



На подконтрольной украинской власти части Донецкой области дороги открыты по всем направлениям, сообщает пресс-служба ДонОГА. Из-за непогоды в области было отключено 200 трансформаторных подстанций в 50 населенных пунктах. Ведутся восстановительные работы.