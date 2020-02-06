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Непогода в Донецке: снег обрушил деревья, движение затруднено

06 февраля 2020, 09:17

Непогода в Донецке: снег обрушил деревья, движение затруднено

Фото: trashdnr / Telegram Фото: trashdnr / Telegram

В Донецке и соседних населенных пунктах наблюдаются сложные погодные условия из-за выпавшего накануне снега и сильного ветра.

Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фотографии упавших деревьев. Некоторые из них рухнули на автомобили, электрические провода и сооружения.

Также в Донецке с крыши дома упала часть плиты, в результате чего повреждены 4 автомобиля.

Выпавший снег затруднил движение на дорогах и спровоцировал дорожные аварии. Так на трассе Н21 возле Харцызска произошло столкновение автомобилей, в результате которого погиб водитель BMW и пострадала женщина.

В приехавшую на место этой аварии машину «полиции ДНР» врезался другой автомобиль.

Сегодня «министерство транспорта» при группировке «ДНР» временно ограничило движение грузового транспорта. Ограничение введено на автодорогах Т-05-08 «Донецк — Новоазовск — Седово» и Т-05-07 «Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП Успенка» до окончания очистки их от снега.

В районе села Лисичье Амвросиевского района образовался затор из-за падения деревьев на проезжую часть. Также в районе села Обильное Старобешевского района на автодороге Донецк-Старобешево на подъеме на заснеженном участке образовался затор из грузовиков.

В соцсетях жители Донецка рассказывают, что коммунальщики приступили к очистке дорог ночью, однако отмечают, что техники не хватает для всех дорог и районов.

По данным «МЧС ДНР», около 11 тысяч абонентов в городах и районах под контролем сепаратистов остались без электричества в результате непогоды.

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