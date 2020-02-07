Запуск канала для оккупированных территорий перенесли на март

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами», — сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.



По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. «Планируем выйти в эфир с 1 марта», — добавил он.



Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

В декабре Бородянский анонсировал запуск гостелеканала для оккупированных территорий на февраль 2020 года. В январе пресс-служба Минкультуры писала, что вещание телеканала начнется 15 февраля.



Телеканал будет работать на базе канала UATV, и по словам Бородянского, его бюджет составит примерно 400 млн гривен.