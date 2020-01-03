Гостелеканал для неподконтрольных территорий начнет вещание 15 февраля

Государственный телеканал для временно неподконтрольных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание 15 февраля. Информационное вещание возглавит Елена Трибушная. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта.



На первом этапе канал будет объединять развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства. Контент будет транслироваться на украинском и русском языках.



Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До того момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, в прошлом — главный редактор 24 канала, заместитель главного редактора издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент».



«Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», — комментирует Елена Трибушная.



Окончательная концепция вещания будет определена после назначения руководителя телеканала.



Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, будет работать на базе канала UATV, а его бюджет будет превышать 400 млн гривен.