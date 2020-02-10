Суд обязал волонтерку Марусю Зверобой носить электронный браслет

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства ветерану АТО и волонтерке Марусе Зверобой (Елене Самбул). Трансляцию судебного заседания вел телеканал «Наш».



Ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства подал следователь по делу.



Согласно решению суда, теперь на Зверобой должны надеть электронный браслет, чтобы правоохранители могли отслеживать ее передвижение. Также она должна сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому вызову.



Мера пресечения будет действовать до 9 апреля.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с волонтером Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.



«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.



После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры. Квалификация дела: угроза убийством в отношении президента Украины (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).



6 февраля представители ГБР вручили Зверобой подозрение об «угрозе убийством» в адрес президента. Также подозрение планируют вручить Федине.