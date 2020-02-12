Ермак на посту главы ОП продолжит переговоры с Россией по Донбассу

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга сообщил, что на новом посту продолжит работу на международном направлении. В частности, речь идет о взаимодействии с властями России для урегулирования ситуации на Донбассе.



«Я не покину это направление — оно остается одним из приоритетных», — сказал Ермак. По его словам, это не буде мешать ему на посту руководителя ОП.



«Думаю, сегодня вместе с МИД, другими государственными учреждениями, Кабинетом министров, мы будем продолжать эту работу. Ничего более важного сегодня нет, чем прекращение войны, прекращение гибели наших людей, чтобы вернулись все наши люди. Я думаю, что это является самым важным заданием от президента Украины и будем его выполнять» — резюмировал Ермак.



Также среди приоритетов своей работы он обозначил региональную политику и усиление координации с главами областных государственных администраций.



Кроме того, по словам Ермака, внимание будет сосредоточено на привлечении инвестиций, чтобы «Украина стала инвестиционной Меккой».

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника главы государства.



На посту помощника президента Ермак, в частности, занимался вопросами взаимоотношений с Россией. Участвовал в организации обмена удерживаемыми лицами 7 сентября и в переговорах о транзите российского газа в Европу через Украину. Также Ермак участвует в переговорах «нормандской четверки» на уровне экспертов.