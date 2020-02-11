Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назначил Ермака главой Офиса президента вместо Богдана

11 февраля 2020, 11:46

Зеленский назначил Ермака главой Офиса президента вместо Богдана

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. Другим указом он назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

21 мая 2019 года Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам и адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента (впоследствии Офиса президента).

Андрей Ермак основал в 1997 году «Международную юридическую компанию» и занимался разработкой первых в Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Возглавлял «Ассоциацию предпринимателей города Киева». В 2006-2010 годах был помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева. Имеет опыт продюсирования фильмов.

Ермак занял должность помощника Зеленского по вопросам внешней политики на следующий день после инаугурации, 21 мая 2019-го.

На посту помощника президента, в частности, занимался вопросами взаимоотношения с Россией. Участвовал в организации обмена удерживаемыми лицами 7 сентября и в переговорах о транзите российского газа в Европу через Украину. Также Ермак участвует в переговорах «нормандской четверки» на уровне экспертов.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:38
«ДНР» показала задержание ректора, которого обвиняют в организации заказного убийства
23:02
Главные события 10 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
19:13
На Луганщине женщина получила ранения в результате обстрела
18:02
Британский журнал включил «Донбасс Арену» в рейтинг лучших стадионов в истории Лиги чемпионов
14:10
«ДНР» планирует оставить должников без света
10:43
Часть сел и городов в Донецкой области остаются без света из-за непогоды
10:10
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
16:35
Ходаковский: Гостиницу «Прага» в Донецке почти разобрали на металлолом
15:30
В Донецке сотрудник «МГБ ДНР» убил четверых человек и застрелился
13:35
В России из-за ДТП погибли трое жителей Луганска, пятеро пострадали
22:59
Житель неподконтрольной Луганщины получили ранение в ходе обстрела. «Скорая» не приехала
21:36
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:26
Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в Ясиноватую и Новую Марьевку
17:12
В «ДНР» заменили двух «депутатов»
15:14
В «ЛНР» рассказали о задержании на взятке «налоговика»
все новости
14:00
Зеленский и Меркель обсудили предпосылки для следующего саммита в «нормандской формате»
13:50
Здание ДонОГА в Краматорске пикетируют шахтеры
13:27
В Кремле надеются, что встреча «нормандской четверки» не будет сорвана
12:41
Зеленский: Путин понимает, что войну на Донбассе нужно заканчивать
12:19
Козак стал главным по Украине в администрации Путина
11:46
Зеленский назначил Ермака главой Офиса президента вместо Богдана
11:42
Загороднюк: Войну на Донбассе остановит воля РФ, а не разведение
11:38
«ДНР» показала задержание ректора, которого обвиняют в организации заказного убийства
10:47
Двое вернувшихся в Киев после обмена экс-беркутовцев остаются подсудимыми
10:45
Бородянский не видит причин для разблокировки российских соцсетей
10:12
У Зеленского прогнозируют, что дата визита в США скоро станет известной
10:11
Бородянский: Закон о дезинформации будут дорабатывать минимум два месяца
09:21
В российском МИД также сомневаются в проведении «нормандского» саммита в апреле
09:05
Ермак считает, что в России Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков
08:07
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали
все новости
ВИДЕО
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
06 февраля, 17:29

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция