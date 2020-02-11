Зеленский назначил Ермака главой Офиса президента вместо Богдана

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. Другим указом он назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

21 мая 2019 года Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам и адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента (впоследствии Офиса президента).



Андрей Ермак основал в 1997 году «Международную юридическую компанию» и занимался разработкой первых в Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Возглавлял «Ассоциацию предпринимателей города Киева». В 2006-2010 годах был помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева. Имеет опыт продюсирования фильмов.



Ермак занял должность помощника Зеленского по вопросам внешней политики на следующий день после инаугурации, 21 мая 2019-го.



На посту помощника президента, в частности, занимался вопросами взаимоотношения с Россией. Участвовал в организации обмена удерживаемыми лицами 7 сентября и в переговорах о транзите российского газа в Европу через Украину. Также Ермак участвует в переговорах «нормандской четверки» на уровне экспертов.