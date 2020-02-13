РФ запросила у Совбеза ООН провести заседание по Украине

К пятой годовщине подписания Минских договоренностей РФ запросила проведение заседания Совета безопасности ООН. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.



«В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности», — сказал он.



Заседание по Украине Москва предлагает провести 18 февраля.



Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Резолюция сделала комплекс мер частью международного права — обязательным к исполнению документом.

Трехсторонняя контактная группа на заседании12 февраля практически согласовала один из участков для разведения сил в районе Гнутово Донецкой области, заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. В то же время, спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау не подтвердила эту информацию.



Представители Украины в ТКГ подали перечень предприятий, захваченных боевиками и уточненный список удерживаемых лиц для обмена.