Пушилин не хочет «особый статус» Донбасса в Конституции России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому агентству Regnum заявил, что о возможности закрепления «особого статуса» Донбасса в Конституции России говорить некорректно.



На вопрос, нужно ли в Конституции РФ, по его мнению, закрепить за Донбассом «какой-то особый или специальный статус», Пушилин ответил: «Я думаю, это не вполне корректный вопрос. В силу определенных причин, мы не можем сейчас говорить о закреплении специального статуса Донбасса в Конституции Российской Федерации».



При этом он в очередной раз заявил, что перед «ДНР» стоит задача — «максимальная интеграция в российское пространство». «Говорить, что это произойдет завтра или послезавтра в силу разных причин невозможно. Но народ Донбасса терпеливый и целеустремленный — этого у нас не отнять», — подчеркнул Пушилин.

Россия и поддерживаемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР» призывают Украину закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции Украины.



Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря.