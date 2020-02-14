В Кремле опровергли встречу Зеленского с Патрушевым в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о якобы поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал «РИА Новости».



О том, что Патрушев прилетел чартерным рейсом в Оман 8 января, когда там находился Зеленский, свидетельствуют данные источников расследовательской программы «Схемы».



Открытые данные сайтов, отслеживающих перемещения самолётов, подтверждают, что 8 января самолет Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN прилетел в Оман из Москвы. По информации источников «Схем», на борту самолета находился Патрушев, а вечером того же дня этим же самолетом Зеленский вернулся в Украину.



Ранее в Офисе президента Украины опровергли информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане.

5 января Зеленского заметили в Омане — СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей и обнародовали фото.



Через несколько часов Офис президента подтвердил, что Зеленский находится в Омане: там отметили, что он отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом. В то же время в сообщении ОП говорилось о «встречах на высшем уровне», которые были запланированы «в ближайшие дни».