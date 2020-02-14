С сайта Мюнхенской конференции удалили «12 шагов» по миру в Украине

Доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона», подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции.



Также сайт мероприятия убрал сообщение, в котором говорилось, что документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.



При переходе на страницу, где 14 февраля было размещено заявление, всплывает ошибка 404.

Сегодня группа экспертов из разных стран выступила с совместным заявлением о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе». Документ был распространен на Мюнхенской конференции по безопасности.



Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты раскритиковали это предложение.