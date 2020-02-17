В «ДНР» оценили предложение Зеленского о совместном патрулировании

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назвал идею президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании участка границы с Россией методом «увязнуть в говорильне самим и затащить в это болото остальных». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



«Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с ДНР и ЛНР правовые аспекты особого статуса Донбасса», — добавил Пушилин.



По его словам, внеочередные местные выборы должны стать частью «полного и всеобъемлющего политического урегулирования».

Предложение о совместных патрулях на границе, в которые войдут украинские военные, наблюдатели ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий, озвучил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Зеленский не уточнил, кто именно из представителей оккупированных территорий мог бы участвовать в таком патрулировании.



Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что тема совместного патрулирования границ на Донбассе в рамках подготовки к местным выборам «постоянно вызывала, мягко говоря, оживленное обсуждение». Он считает, что в этом вопросе может помочь опыт Хорватии.



В Кремле заявили, что идею Зеленского о совместном патрулировании надо обсуждать с группировками «ДНР» и «ЛНР».