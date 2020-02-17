Кремль считает, что идею Зеленского о совместном патрулировании надо обсудить с «Л-ДНР»

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе Киеву надо обсуждать с группировками «ДНР» и «ЛНР», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», — приводит слова Пескова «РИА Новости».



Представитель Кремля отказался раскрывать детали телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Зеленским, который состоялся в пятницу.



Песков лишь отметил, что прямой вопрос Путина о том, «намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», был обусловлен обсуждением подготовки возможной очередной встречи глав «нормандской четверки» в Берлине.



«В Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности минских договоренностей, о необходимости их выполнения. Вот вопрос был именно этим и обусловлен», — сказал Песков.

Предложение о совместных патрулях на границе, в которые войдут украинские военные, наблюдатели ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий, озвучил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский не уточнил, кто именно из представителей оккупированных территорий мог бы участвовать в таком патрулировании.



Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что тема совместного патрулирования границ на Донбассе «постоянно вызывала, мягко говоря, оживленное обсуждение». Он считает, что в этом вопросе может помочь опыт Хорватии.