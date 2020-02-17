В Киев пытаются вернуть троих экс-беркутовцев, которых передали группировкам «Л-ДНР»

Трех обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса после обмена удерживаемыми, планируют вернуть в Киев. Речь идет о бывших бойцах спецподразделения «Беркут» Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на адвоката экс-беркутовцев Александра Горошинского.



«Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе», - заявил Горошинский.



Адвокат напомнил, что обвиняемого Олега Янишевского передали в рамках обмена в Луганск, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко – в Донецк.



На уточняющий вопрос журналистки, вернутся ли остальные обвиняемые к следующему заседанию в Святошинском суде 17 марта, адвокат ответил: «Мы работаем».

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.



В частности среди затребованных «Л-ДНР» были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут». Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Всех пятерых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.



8 февраля стало известно, что Александр Маринченко и Сергей Тамтура - двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых ранее передали группировкам «Л-ДНР» в рамках обмена удерживаемыми, - вернулись в Киев.



Президент Владимир Зеленский утверждает, что передача экс-беркутовцев никак не повлияет на расследование дел Майдана. Генпрокуратура заверила, что суд над ними продолжится в любом случае.