Зеленский о бое на Донбассе: Провокации бывают, но мы движемся к миру

Президент Владимир Зеленский уверен, что сегодняшний бой в Луганской области не изменит курс на установление мира. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве.



«У нас мощная армия, провокации бывают. Соответственно, наша армия сильно ответила... Мы уверены, что эта провокация не изменит курс <...> на то, что мы уверенно идем к прекращению войны и миру», — подчеркнул он.



По словам Зеленского, только имея сильную армию можно садиться за стол переговоров.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области.



По данным Генштаба ВСУ, в резульате боя украинский военный погиб, еще пятеро пострадали.