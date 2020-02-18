Начальник Генштаба ВСУ уточнил потери в результате боя на Донбассе

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время брифинга уточнил, что в результате сегодняшнего боя в Луганской области один украинский военный погиб, трое ранены и двое были контужены.



По данным Хомчака, у противника четыре человека погибли, шесть — ранены.



Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра боевики запросили «режим тишины», сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а боевики — тела своих.



Хомчак заверил, что ни одна из украинских позиций не была потеряна в результате боя.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области.