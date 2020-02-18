ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ждет, что Россия повлияет на боевиков

Европейский Союз встревожен сегодняшней эскалацией ситуации на Донбассе и ожидает от России, что она в полной мере немедленно использует свое влияние на боевиков. Об этом говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооруженных формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается», — отмечается в сообщении.



Представитель ЕС подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений и мер, согласованных на «нормандском саммите» в Париже, имеет «решающее значение».



«Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает», — резюмировали в ЕС.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.