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ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов во время боя в Луганской области

19 февраля 2020, 08:39

ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов во время боя в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2300 взрывов в Луганской области утром 18 февраля. Об этом сообщается в оперативном отчете миссии.

Отмечается, что мониторинг велся в период с примерно 05:30 по 11:30 по обе стороны линии соприкосновения. В частности, во время патрулирования в районе Золотого, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов) и Попасной, а также при помощи камер видеонаблюдения СММ.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых.

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