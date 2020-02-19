Телеканал для Донбасса и Крыма консультируют ведущие «112 канала»

Ведущие ток-шоу на телеканале «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец проводят консультации с журналистами нового государственного телеканалу для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UATV.



Об этом у себя в Faсebook написала бывшая журналистка UATV Анастасия Федченко. Также эту информацию подтвердило издание «Детектор медиа» со ссылкой на источник.



По ее словам, Полуев и Степанец задавали всем журналистам два вопроса: как можно улучшить работу редакции; как, по их мнению, нужно говорить с жителями временно оккупированных территорий.



В свою очередь, Федченко спросила, как в дальнейшем на канале будут говорить о российской агрессии. «Мне ответили, что этот вопрос не к ним, а к новому редактору, которая будет позже», — написала она.



Журналистка добавила, что не видит себя на этом канале и добавила, что 17 февраля написала заявление на увольнение. «И не считаю, что для диалога с жителями оккупации стоило разрушать единственный канал иновещания», — подчеркнула Федченко. По ее словам, с канала уволились две трети коллектива UATV.

Телеканал «112 Украина» связан с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Формально канал принадлежит соратнику Медведчука по ОПЗЖ депутату Тарасу Козаку.



Запуск гостелеканала для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса был отложен с 15 февраля на 1 марта. Также пока неизвестно название нового вещателя и состав руководителей.



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