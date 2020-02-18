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Геращенко покинула телеэфир из-за включения Шария

18 февраля 2020, 21:09

Геращенко покинула телеэфир из-за включения Шария

Сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в прямом эфире покинула студию телеканала «НАШ». Причиной стало включение по скайпу видеоблогера и лидера одноименной партии Анатолия Шария.

Геращенко была гостем интервью с телеведущим Максимом Назаровым. Во второй половине передачи он сказал, что со студией связался Шарий.

«Я не буду в день Революции достоинства разговаривать с Шарием», — сказала Геращенко, покидая студию. После ее ухода Назаров продолжил общение с Шарием.

Телеканал «НАШ» принадлежит бывшему народному депутату Евгению Мураеву.

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