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В деле сбитого «Боинга» МН17 скроют личности 13 свидетелей

25 февраля 2020, 22:38

В деле сбитого «Боинга» МН17 скроют личности 13 свидетелей

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году «Боинге» малайзийских авиалиний МН17 будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на нидерландское издание NOS.

Согласно документам следствия, которые есть у NOS, свидетели «подвергаются значительным рискам». В то же время, одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности. Следственный судья полагает, что свидетель ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно.

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс «Амстердам — Куала-Лумпур». Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), Игоре Гиркине (Стрелкове), Олеге Пулатове (позывной «Гюрза»), Леониде Харченко (позывной «Крот»).

Первое судебное заседание назначено на 9 марта. Суд над подозреваемыми в сбитии самолета MH-17 продлится 25 недель.

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